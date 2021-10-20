Сен-Максимен отреагировал на увольнение Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла»
16:36
Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен отреагировал на увольнение Стива Брюса с поста главного тренера команды.
«Для меня было честью и привилегией работать с таким тренером. Спасибо, Стив. Вы, без сомнения, один из самых вежливых людей, которых я встречал в футбольном мире. Вы человек слова, заботливый и справедливый человек, который всегда защищал нас, не колеблясь. Я никогда не забуду, как вы ко мне относились. Я буду вечно благодарен за это», — написал Сен-Максимен в своем Twitter.
В октябре 2021-го инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.
После восьми туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал три очка и расположился на 19 место в турнирной таблице.
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