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Сен-Максимен отреагировал на увольнение Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла»

16:36
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Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен отреагировал на увольнение Стива Брюса с поста главного тренера команды.

«Для меня было честью и привилегией работать с таким тренером. Спасибо, Стив. Вы, без сомнения, один из самых вежливых людей, которых я встречал в футбольном мире. Вы человек слова, заботливый и справедливый человек, который всегда защищал нас, не колеблясь. Я никогда не забуду, как вы ко мне относились. Я буду вечно благодарен за это», — написал Сен-Максимен в своем Twitter.

В октябре 2021-го инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.

После восьми туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал три очка и расположился на 19 место в турнирной таблице.

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