«Ньюкасл» хочет приобрести нападающего «Аталанты» Сапату

«Ньюкасл» собирается в зимнее трансферное окно попробовать подписать нападающего «Аталанты» Дувана Сапату, сообщает инсайдер Николо Скира.

Английский клуб готов выложить за южноамериканского форварда около 30 миллионов евро. Самому 30-летнему игроку предлагают контракт до 2025 года с зарплатой в 5 миллионов за сезон.

Действующее соглашение Дувана с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Сапата провел в итальянском чемпионате 16 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.