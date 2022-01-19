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Сегодня, 23:12

«Ньюкасл» хочет приобрести нападающего «Аталанты» Сапату

Иван Шитик
Корреспондент

«Ньюкасл» собирается в зимнее трансферное окно попробовать подписать нападающего «Аталанты» Дувана Сапату, сообщает инсайдер Николо Скира.

Английский клуб готов выложить за южноамериканского форварда около 30 миллионов евро. Самому 30-летнему игроку предлагают контракт до 2025 года с зарплатой в 5 миллионов за сезон.

Действующее соглашение Дувана с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Сапата провел в итальянском чемпионате 16 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

ФК Аталанта
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
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 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
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 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
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 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
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 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
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 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
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 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
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10.02 22:45
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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 10 1 4
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