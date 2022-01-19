Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Брентфордом»

«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на перенесенный матч 17-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда».

С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду, который пропустил игры с «Астон Виллой» в Кубке Англии и АПЛ из-за повреждения.

Встреча между «МЮ» и «Брентфордом» начнется в 23.00 по московскому времени.