«Ньюкасл» хочет подписать форварда «Зальцбурга» Шешко после срыва трансфера Экитике, который перешел в «ПСЖ»

«Ньюкасл» проявляет интерес к нападающему «Зальцбурга» Беньямину Шешко, сообщает Daily Mail.

«Сороки» хотят подписать 19-летнего словенца после того, как им не удалось договориться о покупке форварда «Реймса» Уго Экитике, который перешел в «ПСЖ».

В прошлом сезоне Шешко забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста австрийской команды в 10 миллионов евро.