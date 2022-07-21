«Саутгемптон» близок к покупке 19-летнего форварда «Бордо» за 13 миллионов евро

«Саутгемптон» близок к покупке нападающего «Бордо» Секу Мара, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «святые» уже согласовали трансфер 19-летнего француза за 13 миллионов евро и в ближайшее время объявят о сделке.

Сообщается, что благодаря продаже футболиста «Бордо» сможет избежать ликвидации. Ранее клуб был переведен в третий дивизион чемпионата Франции из-за финансовых проблем.

В сезоне-2021/22 Мара забил 6 голов и сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Бордо».