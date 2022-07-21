Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:47

«Брайтон» отказался продавать Кукурелью в «Манчестер Сити» за 30 миллионов фунтов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Брайтон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Марку Кукурелье, сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» предложили 30 миллионов фунтов за 23-летнего испанца. «Брайтон» отказался расставаться с игроком за эту сумму. «Чайки» хотят получить за футболиста 50 миллионов фунтов.

Сообщается, что «Манчестер Сити» готов сделать новое предложение и немного увеличить сумму, но хочет, чтобы «Брайтон» снизил свои запросы. В ином случае действующий чемпион Англии откажется от идеи подписать Кукурелью и начнет поиски более дешевого кандидата на позицию левого защитника.

В прошлом сезоне Кукурелья забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25,2 миллиона фунтов.

Источник: https://theathletic.com/news/marc-cucurella-man-city-transfer-brighton/ZelFRwZpzA2O/
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Желтый арбуз: польза и вред
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брентфорд» хочет подписать бывшего защитника «Бернли» Ми

«Ньюкасл» хочет подписать форварда «Зальцбурга» Шешко после срыва трансфера Экитике, который перешел в «ПСЖ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости