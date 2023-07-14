Нуньес взял девятый номер в «Ливерпуле». Под ним выступал Фирмину
Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сменил номер, сообщается на официальном сайте клуба.
24-летний уругваец сменил 27-й номер на 9-й. До него под этим номером выступал Роберту Фирмину, который перешел в «Аль-Ахли».
Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года за 80 млн евро. В минувшем сезоне на его счету 42 матча, в которых он забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.
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|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
|0
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|0
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16
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|Эвертон
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Челси – Ливерпуль
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