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Сегодня, 07:53

Нуньес взял девятый номер в «Ливерпуле». Под ним выступал Фирмину

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сменил номер, сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний уругваец сменил 27-й номер на 9-й. До него под этим номером выступал Роберту Фирмину, который перешел в «Аль-Ахли».

Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года за 80 млн евро. В минувшем сезоне на его счету 42 матча, в которых он забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
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