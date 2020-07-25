Новичок «Арсенала» Салиба хочет повторить путь Варана

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба признался, что хочет повторить успех Рафаэля Варана. Француз в прошлом году перешел в лондонский клуб, но в этом сезоне на правах аренды выступал за «Сент-Этьен».

— Хочу сделать то, что сделал Рафаэль Варан, лучший французский защитник, — цитирует GFFN Салиба. — Он продолжает переходить на следующий уровень, играть за сборную Франции и выиграть все возможные титулы. Именно поэтому я разочарован тем, что не сыграл в финале Кубка Франции.