«Норвич» намерен арендовать 20-летнего защитника «Манчестер Юнайтед»
20:25
«Норвич» намерен арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Брэндона Уильямса. Сделка может быть оформлена уже на этой неделе, сообщает Sky Sports.
На 20-летнего игрока обороны также претендуют «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Однако «МЮ» пока не решил окончательно, что готов отпустить футболиста.
Уильямс является выпускником академии «Ман Юнайтед». В прошлом сезоне он провел во всех турнирах 19 матчей и сделал 1 голевую передачу.
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