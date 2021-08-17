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«Норвич» намерен арендовать 20-летнего защитника «Манчестер Юнайтед»

20:25
Брэндон Уильямс. Фото Instagram
Брэндон Уильямс. Фото Instagram
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«Норвич» намерен арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Брэндона Уильямса. Сделка может быть оформлена уже на этой неделе, сообщает Sky Sports.

На 20-летнего игрока обороны также претендуют «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Однако «МЮ» пока не решил окончательно, что готов отпустить футболиста.

Уильямс является выпускником академии «Ман Юнайтед». В прошлом сезоне он провел во всех турнирах 19 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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