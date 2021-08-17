Мойес заблокировал трансфер Миленковича в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» вышел из числа претендентов на защитника «Фиорентины» Николу Миленковича. В последний момент в переход игрока вмешался главный тренер лондонского клуба Дэвид Мойес, который отказался от его услуг, информирует Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» договорились с итальянским клубом, а сумма трансфера должна была составить 18 миллионов евро.

Нынешнее соглашение футболиста с «фиалками» истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне Миленкович участвовал в 37 матчах во всех клубных турнирах, забил три гола и отдал один результативный пас.