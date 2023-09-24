Сон Хын Мин — о ничьей с «Арсеналом»: «Мы показали фантастическую игру и выложились по полной»
Капитан и нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 6-го тура АПЛ. Футболист отметился дублем в этой игре.
«Это дерби, это всегда тяжелая игра. Но ребята показали фантастическую игру до самой последней минуты. Думаю, мы выложились по полной, так что болельщики могут гордиться этой игрой. Очевидно, что дерби — это эмоциональный матч», — приводит слова Мина ВВС.
У «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 14 очков на счету и команды занимают четвертое и пятое место соответственно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-3
|18
|
2
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15-5
|16
|
3
|Брайтон
|6
|5
|0
|1
|18-8
|15
|
4
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
5
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|
6
|Астон Вилла
|6
|4
|0
|2
|12-10
|12
|
7
|Вест Хэм
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|
8
|Ньюкасл
|6
|3
|0
|3
|16-7
|9
|
9
|МЮ
|6
|3
|0
|3
|7-10
|9
|
10
|Кр. Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
14
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
16
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|5-11
|3
|
18
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|
19
|Бернли
|5
|0
|1
|4
|4-13
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|6
|0
|1
|5
|5-17
|1
|23.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 0
|23.09
|17:00
|
Лутон Таун – Вулверхэмптон
|1 : 1
|23.09
|17:00
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|2 : 0
|23.09
|19:30
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 3
|23.09
|22:00
|
Бернли – МЮ
|0 : 1
|24.09
|16:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|2 : 2
|24.09
|16:00
|
Брайтон – Борнмут
|3 : 1
|24.09
|16:00
|
Челси – Астон Вилла
|0 : 1
|24.09
|16:00
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|3 : 1
|24.09
|18:30
|
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
|0 : 8
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|4
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|6
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0