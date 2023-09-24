Постекоглу: «В плане игры «Тоттенхэм» показал все, на что способен в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что в плане игры мы показали все, на что мы способны. «Арсенал» — это хорошая, высококлассная команда. Но я думаю, что мы проявили настоящее мужество и храбрость, продолжая играть в свой футбол. Наша команда растет. С точки зрения качества футбола мы все еще находимся в самом начале, но я впечатлен тем характером, который мы демонстрируем», — приводит слова Постекоглу ВВС.

У «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 14 очков на счету и команды занимают четвертое и пятое место соответственно.

Следующий матч «шпоры» проведут 30 сентября против «Ливерпуля».