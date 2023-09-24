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Сегодня, 22:25

Постекоглу: «В плане игры «Тоттенхэм» показал все, на что способен в матче с «Арсеналом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что в плане игры мы показали все, на что мы способны. «Арсенал» — это хорошая, высококлассная команда. Но я думаю, что мы проявили настоящее мужество и храбрость, продолжая играть в свой футбол. Наша команда растет. С точки зрения качества футбола мы все еще находимся в самом начале, но я впечатлен тем характером, который мы демонстрируем», — приводит слова Постекоглу ВВС.

У «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 14 очков на счету и команды занимают четвертое и пятое место соответственно.

Следующий матч «шпоры» проведут 30 сентября против «Ливерпуля».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 1 : 3
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 0 : 1
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 2
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 3 : 1
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 0 : 1
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 3 : 1
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 0 : 8
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 4
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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