Артета — о матче с «Тоттенхэмом»: «Мы хотели большего, но иногда нам не хватало хладнокровия при игре с мячом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Конечно, мы расстроены, особенно учитывая то, что мы дважды выходили вперед в счете. Но были моменты, которые мы не смогли реализовать. Мы хотели большего, нужно было извлечь максимальную пользу из игры, но мы этого не сделали. Были моменты, когда мы доминировали в игре и контролировали ситуацию, но затем мы пропускали голы, и это было большим ударом. Думаю, нет ничего лучше, чем играть перед такой толпой в дерби. Игроки были взволнованы, иногда даже слишком, потому что нам не хватало хладнокровия при игре с мячом. Но нам придется принять ничью, мы больше ничего не можем сделать», — приводит пресс-служба лондонского клуба слова Артеты.

«Арсенал» с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 30 сентября команда Артеты оправится в гости к «Борнмуту».