Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за акцию в память о своем умершем новорожденном сыне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за акцию в память о своем умершем новорожденном сыне.

«Один мир. Один вид спорта. Одна огромная семья. Спасибо, «Энфилд». Я и моя семья никогда не забудем этот момент уважения и сострадания», — написал Роналду в соцсетях.

19 апреля во время матча 30-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» аплодисментами почтили память умершего сына 37-летнего португальца.

18 апреля Роналду в социальных сетях сообщил о смерти сына при рождении. Нападающий, пропустивший встречу против «Ливерпуля», вчера, 20 числа, вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».