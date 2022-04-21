Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о прекращении обязанностей главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника по окончании сезона.

«Учитывая то, как Рангник ушел из «Локомотива», изначально просматривалось, что вся эта история с «МЮ» не продлится долго. Думаю, что Рангник уже потерял квалификацию тренера, увлекшись своими бизнесами, это видно по его результатам в Англии. Наверно, он опять ударится в свою футбольную коммерцию. Не знаю, вернется ли он в «Локо» или нет, но я бы его не брал. Зачем нам временный человек? Он найдет себе работу в другом месте, не пропадет», — сказал Наумов «СЭ».

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг летом 2022 года возглавит «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

52-летний голландец подписал контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.