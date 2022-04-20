Криштиану Роналду возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» после трагедии в семье, сообщает Manchester Evening News.

Португальский футболист прибыл на клубную базу Каррингтон и принял участие в тренировке «Ман Юнайтед».

Ранее стало известно, что форвард пропустил матч чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:4) из-за смерти новорожденного сына, о чем было объявлено 18 апреля.

Криштиану Роналду — многодетный отец. Всего у него пятеро детей, трое из которых появились на свет от суррогатных матерей. Капитан сборной Португалии воспитывает Криштиану-младшего, родившегося в 2010 году от неизвестной матери, Еву и Матео, родившихся в 2017 году от суррогатной матери, а также собственную дочь Алану Мартину и новорожденную девочку, чье имя пока неизвестно.