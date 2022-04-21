Серена Уильямс и Льюис Хэмилтон могут стать совладельцами «Челси»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс могут стать совладельцами лондонского «Челси», сообщает Sky News.

Спортсмены вошли в состав консорциума, который рассчитывает приобрести клуб. Консорциум возглавляет бывший президент «Ливерпуля» Мартин Бротон. Сообщается, что Хэмилтон и Уильямс согласны вложить по 10 миллионов фунтов каждый.

По данным источника, в консорциум также входит глава World Athletics Себастьян Коу.

Согласно планам, в случае успешного завершения сделки контрольный пакет акций «Челси» будет принадлежать компании Harris Blitzer Sports & Entertaiment, которую возглавляют американские бизнесмены Джош Харрис и Дэвц Блитцер. При этом им для начала нужно будет избавиться от миноритарного пакета акций «Кристал Пэлас», которым они владеют.

2 марта Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен продать «Челси». 16 апреля сообщалось, что владельцы американского бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» отказались покупать клуб из-за протестов со стороны болельщиков