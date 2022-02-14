«ПСЖ» не проявлял интереса к Роналду. Клуб сосредоточен на решении вопроса относительно будущего Мбаппе

Роналду не перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «ПСЖ», сообщает AS.

По информации источника, 37-летний португалец не контактировал с парижским клубом.

Отмечается, что «ПСЖ» не проявлял интереса к нападающему, так как сосредоточен на решении вопроса относительно будущего форварда Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что у Роналду напряженные отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником.

Напомним, что португалец не забивает шесть матчей подряд. В последний раз он забивал 30 декабря 2021 года в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (3:1). В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и отдал три результативные передачи в 27 встречах за «Юнайтед».

После 25 туров АПЛ «МЮ» набрал 40 очков и занимает пятое месте в турнирной таблице.