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Сегодня, 18:26

Рюдигер: «Я счастлив в «Челси». Но не только от меня зависит будущее»

Рюдигер прокомментировал ситуацию со своим контрактом с «Челси»
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который рассчитан до конца сезона.

«Я счастлив в «Челси», это можно заметить по моей игре за клуб. Я выкладываюсь на полную в каждом матче. Но не только от меня зависит будущее. В клубе есть люди, которые тоже принимают решения», — цитирует футболиста The Athletic.

Ранее появлялась информация, что 28-летний немец хочет получать около 225 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что зарплата Рюдигера в «Челси» сейчас составляет 100 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах за лондонцев.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Антонио Рюдигер
ФК Челси
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2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
5
 МЮ 24 11 7 6 38-32 40
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 23 7 12 4 25-23 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
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Уотфорд – Брайтон
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12.02 18:00
Эвертон – Лидс
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12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
Челси – Арсенал
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 16
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Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

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Манчестер Сити

 10
П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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