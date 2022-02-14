Рюдигер: «Я счастлив в «Челси». Но не только от меня зависит будущее»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который рассчитан до конца сезона.

«Я счастлив в «Челси», это можно заметить по моей игре за клуб. Я выкладываюсь на полную в каждом матче. Но не только от меня зависит будущее. В клубе есть люди, которые тоже принимают решения», — цитирует футболиста The Athletic.

Ранее появлялась информация, что 28-летний немец хочет получать около 225 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что зарплата Рюдигера в «Челси» сейчас составляет 100 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах за лондонцев.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.