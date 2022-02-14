Роналду не планирует покидать «Манчестер Юнайтед». Он доволен жизнью в Англии

Роналду не собирается покидать «Манчестер Юнайтед», несмотря на разногласия с Рангником

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не думает об уходе из английского клуба, сообщает AS 14 февраля.

По информации источника, 37-летний португалец не собирается покидать «Манчестер Юнайтед», несмотря на плохие отношения с главным тренером команды Ральфом Рангником.

Отмечается, что нападающий доволен жизнью в Манчестере. Роналду и его семье нравится в Англии, поэтому он не планирует менять клуб перед следующим сезоном.

Ранее сообщалось, что у Роналду напряженные отношения с Рангником. Нападающий считает уровень тренера недостаточным для работы в «Манчестер Юнайтед».