Роналду не планирует покидать «Манчестер Юнайтед». Он доволен жизнью в Англии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не думает об уходе из английского клуба, сообщает AS 14 февраля.
По информации источника, 37-летний португалец не собирается покидать «Манчестер Юнайтед», несмотря на плохие отношения с главным тренером команды Ральфом Рангником.
Отмечается, что нападающий доволен жизнью в Манчестере. Роналду и его семье нравится в Англии, поэтому он не планирует менять клуб перед следующим сезоном.
Ранее сообщалось, что у Роналду напряженные отношения с Рангником. Нападающий считает уровень тренера недостаточным для работы в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что португалец не забивает шесть матчей подряд. В последний раз он забивал 30 декабря 2021 года в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (3:1). В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и три результативные передачи в 27 встречах за «Юнайтед».
После 25 туров АПЛ «МЮ» набрал 40 очков и занимает пятое месте в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|25
|20
|3
|2
|61-14
|63
|
2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|61-19
|54
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|
5
|МЮ
|24
|11
|7
|6
|38-32
|40
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|28-29
|36
|
9
|Брайтон
|23
|7
|12
|4
|25-23
|33
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|31-36
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|
14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|
17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|25-44
|21
|
18
|Норвич
|24
|4
|5
|15
|14-50
|17
|
19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|
20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|17-29
|14
|12.02
|15:30
|
МЮ – Саутгемптон
|1 : 1
|12.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|0 : 0
|12.02
|18:00
|
Уотфорд – Брайтон
|0 : 2
|12.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|3 : 0
|12.02
|20:30
|
Норвич – Ман. Сити
|0 : 4
|13.02
|17:00
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 1
|13.02
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|0 : 2
|13.02
|19:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 2
|31.05
|00:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|11
|1
|5