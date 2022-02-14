У Роналду напряженные отношения с Рангником. Он считает уровень тренера недостаточным для работы в «Манчестер Юнайтед»

Роналду считает уровень Рангника недостаточным для работы в «Манчестер Юнайтед»

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду напряженные отношения с главным тренером команды Ральфом Рангником, сообщает AS 14 февраля.

По информации источника, 37-летний португалец считает уровень Рангника недостаточным для работы в «Манчестер Юнайтед». Нападающий критикует методы 63-летнего немца.

Отмечается, что тренер недоволен игрой Роналду, но у него нет поддержки авторитетных игроков в раздевалке английского клуба.

Напомним, что Роналду не забивает шесть матчей подряд. В последний раз нападающий забивал 30 декабря 2021 года во встрече 20-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (3:1). В нынешнем сезоне португалец забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 27 играх за «Юнайтед».

После 25 туров АПЛ «МЮ» набрал 40 очков и занимает пятое месте в турнирной таблице.