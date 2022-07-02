Салах прокомментировал продление контракта с «Ливерпулем»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал продление контракта с мерсисайдцами.
В пятницу, 1 июля, клуб объявил о подписании долгосрочного соглашения с 30-летним египтянином.
«Счастливый день для всех, — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля». — Чувствую себя отлично, рад выигрывать трофеи с клубом. Продление контракта заняло некоторое время, но сейчас мы договорились, поэтому нужно сосредоточиться на том, что будет дальше. В последние 5-6 лет «Ливерпуль» всегда двигался вперед. В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы выиграть четыре трофея, но, к сожалению, упустили два из них».
Нападающий отметил, что клуб готов к конкуренции во всех соревнованиях.
«Ливерпуль» сделал несколько трансферов. Мы продолжим усердно работать. Мое сообщение болельщикам — футболисты хотят сделать все возможное в следующем сезоне, чтобы попытаться выиграть все трофеи», — сказал он.
В прошедшем сезоне египтянин забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев во всех турнирах.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -