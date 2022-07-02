Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:38

Салах прокомментировал продление контракта с «Ливерпулем»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал продление контракта с мерсисайдцами.

В пятницу, 1 июля, клуб объявил о подписании долгосрочного соглашения с 30-летним египтянином.

«Счастливый день для всех, — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля». — Чувствую себя отлично, рад выигрывать трофеи с клубом. Продление контракта заняло некоторое время, но сейчас мы договорились, поэтому нужно сосредоточиться на том, что будет дальше. В последние 5-6 лет «Ливерпуль» всегда двигался вперед. В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы выиграть четыре трофея, но, к сожалению, упустили два из них».

Нападающий отметил, что клуб готов к конкуренции во всех соревнованиях.

«Ливерпуль» сделал несколько трансферов. Мы продолжим усердно работать. Мое сообщение болельщикам — футболисты хотят сделать все возможное в следующем сезоне, чтобы попытаться выиграть все трофеи», — сказал он.

В прошедшем сезоне египтянин забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев во всех турнирах.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/mohamed-salah-signs-new-long-term-lfc-contract
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
«Я буду в карде Шлеменко - Исмаилов, но карда такого не будет». Иван Штырков — о сорвавшемся бое года и гонораре за голые кулаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кристал Пэлас» подписал четырехлетний контракт с вратарем сборной Англии Джонстоном

«Ноттингем Форест» подпишет защитника «Труа» Бьянкона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости