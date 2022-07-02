Салах прокомментировал продление контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал продление контракта с мерсисайдцами.

В пятницу, 1 июля, клуб объявил о подписании долгосрочного соглашения с 30-летним египтянином.

«Счастливый день для всех, — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля». — Чувствую себя отлично, рад выигрывать трофеи с клубом. Продление контракта заняло некоторое время, но сейчас мы договорились, поэтому нужно сосредоточиться на том, что будет дальше. В последние 5-6 лет «Ливерпуль» всегда двигался вперед. В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы выиграть четыре трофея, но, к сожалению, упустили два из них».

Нападающий отметил, что клуб готов к конкуренции во всех соревнованиях.

«Ливерпуль» сделал несколько трансферов. Мы продолжим усердно работать. Мое сообщение болельщикам — футболисты хотят сделать все возможное в следующем сезоне, чтобы попытаться выиграть все трофеи», — сказал он.

В прошедшем сезоне египтянин забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев во всех турнирах.