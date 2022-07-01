Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Форвард Мохамед Салах подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем», информирует пресс-служба клуба.

Точные сроки соглашения не сообщаются. Однако по информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт рассчитан до июня 2025 года.

30-летний футболист выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Салах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за команду во всех турнирах. Всего за пять лет в «Ливерпуле» египетский футболист забил 156 голов в 254 матчах.