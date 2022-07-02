«Ноттингем Форест» подпишет защитника «Труа» Бьянкона

Защитник «Труа» Жулиан Бьянкон перейдет в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 22-летний француз пройдет медобследование для завершения трансфера в английский клуб.

В сезоне-2021/22 Бьянкон забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Труа». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.