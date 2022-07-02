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Сегодня, 10:26

«Ноттингем Форест» подпишет защитника «Труа» Бьянкона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Труа» Жулиан Бьянкон перейдет в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 22-летний француз пройдет медобследование для завершения трансфера в английский клуб.

В сезоне-2021/22 Бьянкон забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Труа». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1542985337890283520
Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Труа
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