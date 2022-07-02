«Кристал Пэлас» подписал четырехлетний контракт с вратарем сборной Англии Джонстоном
«Кристал Пэлас» объявил о подписании вратаря сборной Англии Сэма Джонстона.
Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, соглашение с 29-летним англичанином рассчитано на четыре года.
Вратарь перешел в «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента.
Ранее Джонстон отказался продлевать контракт с «Вест Бромвичем». В прошедшем сезоне он провел 36 матчей в Чемпионшипе, в которых пропустил 33 мяча.
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|0
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|0
|0
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8
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|0
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|0
|0
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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