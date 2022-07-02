«Кристал Пэлас» подписал четырехлетний контракт с вратарем сборной Англии Джонстоном

«Кристал Пэлас» объявил о подписании вратаря сборной Англии Сэма Джонстона.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, соглашение с 29-летним англичанином рассчитано на четыре года.

Вратарь перешел в «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента.

Ранее Джонстон отказался продлевать контракт с «Вест Бромвичем». В прошедшем сезоне он провел 36 матчей в Чемпионшипе, в которых пропустил 33 мяча.