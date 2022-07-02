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Сегодня, 09:10

«Кристал Пэлас» подписал четырехлетний контракт с вратарем сборной Англии Джонстоном

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Кристал Пэлас» объявил о подписании вратаря сборной Англии Сэма Джонстона.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, соглашение с 29-летним англичанином рассчитано на четыре года.

Вратарь перешел в «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента.

Ранее Джонстон отказался продлевать контракт с «Вест Бромвичем». В прошедшем сезоне он провел 36 матчей в Чемпионшипе, в которых пропустил 33 мяча.

Источник: https://www.cpfc.co.uk/news/announcement/crystal-palace-sign-goalkeeper-sam-johnstone/2022-07-01/
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