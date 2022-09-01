Роналду начнет в запасе 3-й матч «Манчестер Юнайтед» подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнет на скамейке запасных матч 5-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лестером». Встреча состоится в четверг, 1 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Таким образом, 37-летний португалец не попал в стартовый состав «красных дьяволов» 3-й матч подряд.

Нападающий выходил в стартовом составе один раз в 5 встречах АПЛ. При этом у него нет результативных действий в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Наполи». Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Летнее трансферное окно в АПЛ закроется в 01.00 по московскому времени в ночь с 1 на 2 сентября.