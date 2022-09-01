«Наполи» сегодня может закрыть сделку по переходу Роналду

«Наполи» сегодня, 1 сентября, может официально объявить о переходе форварда «МЮ» Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По данным источника, у футболиста есть актуальное предложение по аренде, сделку могут закрыть в последние часы трансферного окна.

Вчера, 31 августа, Тен Хаг сообщил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум до января.

28 августа La Gazzetta dello Sport информировала, что форвард готов перейти в «Наполи» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец принял участие в 4 матчах за «МЮ» в АПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.