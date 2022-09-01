«Челси» арендует полузащитника «Ювентуса» Закарию
«Челси» арендует полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию, сообщает The Athletic.
В соглашении клубов прописана опция выкупа 25-летнего швейцарца.
Хавбек перешел в «Ювентус» в январе этого года. В текущем сезоне Закария принял участие в 2 матчах команды и не отметился результативными действиями.
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|
2
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|19-5
|13
|
3
|Тоттенхэм
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
4
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
5
|Ливерпуль
|5
|2
|2
|1
|15-6
|8
|
6
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Лидс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
8
|Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
9
|Челси
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
10
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|
11
|Ньюкасл
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|
12
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
13
|Кр. Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Нот. Форест
|5
|1
|1
|3
|2-11
|4
|
15
|Борнмут
|5
|1
|1
|3
|2-16
|4
|
16
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|2-6
|4
|
17
|Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|
18
|Вулверхэмптон
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|21:30
|
Фулхэм – Брайтон
|2 : 1
|30.08
|21:30
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|21:45
|
Саутгемптон – Челси
|2 : 1
|30.08
|22:00
|
Лидс – Эвертон
|1 : 1
|31.08
|21:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|2 : 1
|31.08
|21:30
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|0 : 0
|31.08
|21:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|6 : 0
|31.08
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|31.08
|22:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|2 : 1
|1.09
|22:00
|
Лестер – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|5
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|4
|0
|0
Новости