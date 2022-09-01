«Челси» арендует полузащитника «Ювентуса» Закарию

«Челси» арендует полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию, сообщает The Athletic.

В соглашении клубов прописана опция выкупа 25-летнего швейцарца.

Хавбек перешел в «Ювентус» в январе этого года. В текущем сезоне Закария принял участие в 2 матчах команды и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.