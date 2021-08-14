«МЮ» готов продлить контракт с Луком Шоу до 2026 года
«Манчестер Юнайтед» планирует заключить новый контракт с защитником Люком Шоу, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, руководство манкунианцев готово продлить контракт с футболистом до 2026 года. Нынешнее соглашение Шоу истекает летом 2023 года.
В сезоне-2020/21 25-летний Шоу провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 6 результативных передач. На Евро-2020 футболист дошел до финала турнира в составе сборной Англии, а также стал автором единственного гола англичан в финале против Италии (1:1; 3:4 — по пенальти).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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