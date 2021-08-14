Тухель рассказал, когда Лукаку сможет дебютировать в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, когда новичок Ромелу Лукаку сможет дебютировать в лондонском клубе.
«Лукаку на карантине и соблюдает коронавирусные протоколы. 16 августа он приступит с полноценным тренировкам с командой и должен будет сыграть против «Арсенала» (22 августа). Таков план», — цитирует Тухеля Goal.
«Челси» сообщил о переходе Лукаку 12 августа. Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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