Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Мнение Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что «Зенит» в любом случае доведет дело до очередного чемпионства.

— «Зенит» лишь в концовке победил «Факел», уступил в Кубке «Динамо», теперь проиграл ЦСКА. Можно ли говорить об игровом кризисе команды Семака?

— Я бы так вопрос не ставил. Отрыв от второго места составляет семь очков. Это комфортный задел. Так что о каком кризисе вы говорите? Думаю, в «Зените» прекрасно понимают, что нужно удачно провести один-два матча, чтобы вернуть себе уверенность. Команда достаточно опытная, включится сейчас по полной программе.