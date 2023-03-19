Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

19 марта, 21:27

«Манчестер Юнайтед» в большинстве обыграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» — 3:1.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в четвертьфинальном матче Кубка Англии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Счет в игре открыл игрок лондонского клуба Александр Митрович. Затем на 72-й минуте футболист «Фулхэма» Виллиан получил красную карточку за игру рукой, а на 73-й Александр Митрович за неспортивное поведение.

Команда осталась на поле вдевятером и после этого Бруну Фернандеш на 75-й минуте забил с пенальти и сделал счет равным, а Марсель Забитцер через 2 минуты вывел «МЮ» вперед.

На 78-й минуте красную карточку получил главный тренер «Фулхэма» Марко Силва. На 90+6-й минуте Фернандеш забил еще один гол и установил итоговый счет — 3:1.

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии сыграет с «Брайтоном».

Англия. Кубок. 1/4 финала
19 мар, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:1
Фулхэм

dsadadad
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
5
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета остался доволен игрой «Арсенала» против «Кристал Пэлас»

Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Мнение Газзаева
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 2
18.03 17:00
Брайтон – МЮ
 - : -
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 0
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 1 : 1
18.03 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 3 : 3
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 4
18.03 19:30
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 2 : 2
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости