«Манчестер Юнайтед» в большинстве обыграл «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в четвертьфинальном матче Кубка Англии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Счет в игре открыл игрок лондонского клуба Александр Митрович. Затем на 72-й минуте футболист «Фулхэма» Виллиан получил красную карточку за игру рукой, а на 73-й Александр Митрович за неспортивное поведение.

Команда осталась на поле вдевятером и после этого Бруну Фернандеш на 75-й минуте забил с пенальти и сделал счет равным, а Марсель Забитцер через 2 минуты вывел «МЮ» вперед.

На 78-й минуте красную карточку получил главный тренер «Фулхэма» Марко Силва. На 90+6-й минуте Фернандеш забил еще один гол и установил итоговый счет — 3:1.

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии сыграет с «Брайтоном».