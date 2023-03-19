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19 марта, 22:45

«ЦСКА был гораздо сильнее «Зенита». Получил огромное удовольствие!» Мнение Газзаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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19 марта. ЦСКА — «Зенит» — 1:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
19 марта. ЦСКА — «Зенит» — 1:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о победе над «Зенитом» (1:0).
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Зенит

— Получил огромное удовольствие от игры ЦСКА! — говорит Газзаев. — Армейцы были гораздо сильнее «Зенита», быстрее, агрессивнее. Играли со страстью, с огромным желанием. У меня даже сложилось такое впечатление, что гости вышли на матч с одной целью — лишь бы не проиграть. Москвичи нейтрализовали всех ключевых футболистов «Зенита», действовали плотно, жестко, выигрывали большинство единоборств. Пожалуй, это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Очень целостная игра с первой до последней минуты. Хозяева работали как единый механизм. Сразу было понятно, что они рассчитывают только на победу.

19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» — первое гостевое поражение в лиге

— Безупречный первый тайм в исполнении ЦСКА?

— Армейцы контролировали игру, создавали моменты. Правда, и «Зенит» мог открыть счет, когда Кассьерра вышел один на один с Акинфеевым. Но Игорь сыграл просто великолепно! Забей колумбиец при счете 0:0, кто знает, куда бы все качнулось.

— Потеря Барриоса стала для «Зенита» роковой?

— На этой позиции играл Дуглас Сантос, но это, конечно, не полноценная замена Барриосу. В то же время просел левый фланг обороны. Так что травма Барриоса, конечно, сказывается. В составе «Зенита» я бы выделил Кассьерру. Вот он очень старался напрягать защитников. Мог сравнять счет, но попал в штангу.

— Клаудиньо потерялся?

— И это заслуга армейцев. Они жестко играли и против него, и против Вендела с Малкомом. Клаудиньо медленно принимал решения. Такое ощущение, что питерцы немного подустали в последнее время. Не увидел свежести в их действиях.

— Стало тревожно, когда еще в первом тайме Дивеев попросил замену?

— Нет. Вместо него вышел опытный Набабкин, который сыграл строго, уверенно, убедительно.

— Лучшим игроком матча признали Чалова. Согласны с таким выбором?

— Да вся команда сыграла блестяще. Никто не выпадал. Не могу вспомнить грубых ошибок ни в тактике, ни в контроле мяча. Повторюсь, очень целостная игра в исполнении хозяев. Все футболисты были в тонусе, выложились по максимуму.

— «Зенит» лишь в концовке победил «Химки», уступил в Кубке «Динамо», теперь проиграл ЦСКА. Можно ли говорить об игровом кризисе команды Семака?

— Я бы так вопрос не ставил. Отрыв от второго места составляет семь очков. Это комфортный задел. Так что о каком кризисе вы говорите? Думаю, в «Зените» прекрасно понимают, что нужно удачно провести один-два матча, чтобы вернуть себе уверенность. Команда достаточно опытная, включится сейчас по полной программе.

— ЦСКА способен обойти «Ростов», «Спартак» и «Динамо» и стать вторым?

— Нет ничего невозможного. Еще будет дерби ЦСКА — «Спартак». Вот там, думаю, многое решится. Если армейцы не попадут в тройку призеров, этот чемпионат тогда можно будет признать неудачным. Сейчас у них новый тренер, новые требования, идет процесс стабилизации состава. Важно, чтобы армейцы оказались в тройке. А уже на следующий сезон надо ставить только одну максимальную задачу — выиграть чемпионат. Ну и, естественно, нужно будет летом укрепить состав.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
33
26
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ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» — первое гостевое поражение в лиге

Вот так надо обезоруживать «Зенит». ЦСКА вымучил победу и отправил свою черную серию на свалку истории
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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