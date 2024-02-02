Майну: «Играть за клуб детства в АПЛ — это потрясающе»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3) в матче 22-го тура чемпионата Англии. 18-летний англичанин на 7-й добавленной минуте забил победный гол.

«Это сбывшаяся мечта. Это трудный путь. Мы должны были одержать победу в этой встрече. Я до сих пор не пришел в себя. Все еще чувствую, что сплю, если честно. Дебютировать в АПЛ за клуб моего детства — это потрясающе. Теперь речь идет о том, чтобы попытаться сыграть больше матчей. Бруну Фернандеш — хороший образец для подражания, и делить с ним поле — это безумие», — цитирует BBC Майну.

«Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 11-й строчке — 29 очка.