Гол 18-летнего Майну на 7-й добавленной минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вулверхэмптона» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

На 5-й минуте форвард гостей Маркус Рэшфорд открыл счет. В середине тайма Расмус Хойлунд удвоил преимущество манкунианцев.

Во второй половине Пабло Сарабия с пенальти отыграл один мяч, однако почти сразу Скот Мактоминей вернул «МЮ» преимущество в два мяча. На 85-й минуте Макс Килман забил второй гол хозяев, а на 5-й добавленной минуте Педру Нету сравнял счет. 18-летний полузащитник манкунианцев Кобби Майну на 7-й добавленной минуте забил свой первый гол в АПЛ и принес гостям победу.

«Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 11-й строчке — 29 очков.