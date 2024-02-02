Бруну Фернандеш: «Всем игрокам «Манчестер Юнайтед» есть что доказывать, не только Рэшфорду»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Это была действительно трудная игра. Мы знали, что «Вулверхэмптон» — сложная команда. Мы дали им несколько шансов, а должны были контролировать игру. Тяжелая работа и удивительный талант в концовке помогли нам победить. Кобби — большой талант. Я видел, как он играет за команду U18, и пару лет отмечал его, не зная, будет ли он играть за первую команду.

Нам всем есть что доказывать каждый раз, когда мы выходим на поле. Не только Рэшфорду, но и всем остальным. Но очевидно, что ребята в атаке должны забивать. У него особый талант. Он доказал это сегодня. «МЮ» не на том месте, на котором должен быть, и нам придется усердно работать, чтобы добиться того, чего мы хотим», — цитирует BBC Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 11-й строчке — 29 очка.