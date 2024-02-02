Тен Хаг: «Нельзя позволять сопернику вернуться в игру после 3:1»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«В конце концов, все могло пойти не так, потому что в течение часа мы доминировали на поле, почти не допуская моментов у соперника и много создавая, забивая хорошие голы. К часу игры счет должен был быть 3:0 или 4:0.

Победа в таком матче показывает, что у нас хороший дух, но каждая команда дает отпор, и мы не должны попадать в такую ситуацию. Нельзя позволять сопернику вернуться к 3:2 и 3:3, этого не должно случаться, но, конечно, мне очень приятно, что удалось победить.

Кобби Майну забил свой первый гол в премьер-лиге, причем очень важный, потому что это большая победа. Я думаю, что вся команда играла хорошо. Он может забивать голы, а также совершать ключевые действия, отдавать голевые передачи, делать хорошие навесы и создавать выходы один на один. Все зависит от него, а также от команды, которая будет ему помогать», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 11-й строчке — 29 очка.