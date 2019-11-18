Матич назвал стадион в Сербии в честь Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич помог построить в Сербии стадион на 500 зрителей, который назвал в честь экс-главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, сообщает Telegraf. Он был построен напротив улицы Матича в его родном муниципалитете Уб. Хавбек пытался привлечь португальского специалиста к реализации проекта, но тот ограничился приветственным видеообращением к церемонии открытия.

В нынешнем сезоне 31-летний серб провел 5 матчей во всех турнирах за «Манчестер», в которых не отметился результативными действиями. С большой долей вероятности он покинет клуб в летнее трансферное окно

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