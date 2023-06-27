Ковачич — о переходе в «Манчестер Сити»: «Потрясающий шаг для меня. Это лучшая команда в мире»
Полузащитник Матео Ковачич прокомментировал подписание контракта с «Манчестер Сити».
«Это потрясающий шаг для меня, и я не могу дождаться начала работы. Каждый, кто наблюдал за этой командой под руководством Гвардиолы, знает, насколько она хороша — для меня она лучшая в мире. Попасть в «Сити» — мечта любого футболиста. Мне еще предстоит много учиться и развиваться, и я знаю, что под руководством Хосепа я смогу стать лучшим игроком, что очень радует меня. Сейчас я планирую отдохнуть несколько недель, а затем вернуться в Манчестер и готовиться к новому сезону. Я хочу помочь этому клубу остаться на вершине и выиграть больше трофеев», — приводит слова Ковачича пресс-служба клуба.
Контракт 29-летнего хорвата с «Сити» рассчитан до 2027 года.
В сезоне-2022/23 Ковачич провел 37 матчей в составе «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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