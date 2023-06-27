«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с вратарем Викарио до 2028 года

«Тоттенхэм» объявил о подписании вратаря «Эмполи» Гульельмо Викарио. Соглашение с 26-летним итальянцем рассчитано до лета 2028 года.

Голкипер будет выступать под 13-м номером. По данным Sky Sports, «шпоры» заплатили за игрока 17,2 миллиона фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Викарио провел в серии А 31 матч, пропустил 39 голов и отстоял 7 матчей на ноль.