«Манчестер Юнайтед» поддержал Роналду, который потерял сына при рождении

«Манчестер Юнайтед» выступил с поддержкой нападающего Криштиану Роналду в связи со смертью сына при рождении.

«Твоя боль — наша боль. Посылаем лучи поддержки и любви тебе и твоей семье», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее 37-летний португалец сообщил о смерти сына при рождении. В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появится на свет мальчик и девочка.