Криштиану Роналду сообщил о смерти сына при рождении

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти сына при рождении.

«С глубочайшей печалью мы должны сообщить, что наш сын скончался. Это самая большая боль, которую могут испытывать родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с некоторой надеждой и счастьем.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их квалифицированную помощь и поддержку. Все опустошены этой потерей, и убедительно просим вас о покое в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя», — написал Роналду в соцсетях.

В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появится на свет мальчик и девочка.

У 37-летнего нападающего четверо детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.