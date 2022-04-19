«Реал Мадрид» поддержал Роналду, который потерял сына при рождении

«Реал Мадрид» поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который потерял сына при рождении.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти одного из детей нашего Криштиану Роналду и его спутницы Джорджины Родригес. Клуб разделяет боль всей семьи и дарит им свою любовь», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее 37-летний португалец сообщил о смерти сына при рождении. В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появится на свет мальчик и девочка.