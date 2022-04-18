Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника перед матчем 30-го тура чемпионата Англии.

«Мы не контактировал с тех пор, как он переехал в Англию. Я не хочу преподносить матч против «Манчестер Юнайтед» как противостояние Клоппа против Рангника. Когда мы готовимся к матчу, я не думаю о Ральфе. Тренеры не забивают голы.

На самом деле, мне не о чем говорить. Ральф пытался организовать команду, придать ей четкую структуру. Они потеряли несколько очков во время борьбы за попадание в четверку лучших в лиге», — цитирует Клоппа BBC.

«Ливерпуль» после 31 тура АПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 73 очками. Манкунианцы — пятые, имея 54 очка после 32 матчей.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится 19 апреля. Встреча пройдет в Ливерпуле в 22.00 мск.