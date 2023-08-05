«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда Хойлунда из «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд перешел в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

20-летний форвард подписал контракт до лета 2028 года. Предполагаемая сумма трансфера — 85 миллионов евро.

Хойлунд выступал за «Аталанту» с августа 2022 года.

В сезоне-2022/23 датский форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах.