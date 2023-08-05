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Сегодня, 14:39

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда Хойлунда из «Аталанты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Расмус Хойлунд.
Фото Reuters

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд перешел в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

20-летний форвард подписал контракт до лета 2028 года. Предполагаемая сумма трансфера — 85 миллионов евро.

Хойлунд выступал за «Аталанту» с августа 2022 года.

В сезоне-2022/23 датский форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
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