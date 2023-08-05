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Президент «Тоттенхэма» Леви проигнорировал предложение «Баварии» по Кейну и уехал в отпуск

Руслан Минаев
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Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви проигнорировал последнее предложение «Баварии» по трансферу нападающего Харри Кейна, сообщает Bild.

Отмечается, что босс «шпор» улетел в двухнедельный отпуск в Майами. СМИ считают, что таким образом Леви хочет добиться улучшенных условий от немецкого клуба.

Sky Sports сообщал, что «Бавария» сделала «Тоттенхэму» окончательное предложение.

Отмечалось, что мюнхенцы готовы подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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ФК Тоттенхэм Хотспур
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