«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Ливерпулем» за Лавиа
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес в полузащитнику «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
Как сообщает The Independent, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет усилить линию полузащиты и клуб рассматривает возможность подписания 19-летнего игрока, который является главной целью «Ливерпуля». Также обсуждается подписание Софьяна Амрабата из «Фиорентины».
По данным источника, для подписания какого-либо полузащитника «МЮ» необходимо продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет выкупить Лавиа за 42 миллиона фунтов стерлингов. «Святые» намерены выручить за игрока 50 миллионов.
В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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