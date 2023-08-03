«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Ливерпулем» за Лавиа

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес в полузащитнику «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Как сообщает The Independent, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет усилить линию полузащиты и клуб рассматривает возможность подписания 19-летнего игрока, который является главной целью «Ливерпуля». Также обсуждается подписание Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

По данным источника, для подписания какого-либо полузащитника «МЮ» необходимо продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет выкупить Лавиа за 42 миллиона фунтов стерлингов. «Святые» намерены выручить за игрока 50 миллионов.

В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.