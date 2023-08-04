Грэй не тренируется с «Эвертоном» и хочет уйти из команды

Нападающий «Эвертона» Демарэй Грэй пропустил три тренировки подряд, сообщил в Twitter; урналист Фабрицио Романо.

27-летний англичанин хочет перейт в «Фулхэм», с которым ранее уже согласовал условия личного контракта. Теперь клуба необходимо договориться о переходе игрока.

В сезоне-2022/23 Грэй забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Эвертон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.