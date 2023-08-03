Рэшфорд планирует побить рекорд Руни в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Маркус Рэшфорд надеется побить рекорд Уэйна Руни и стать лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед».

«Могу ли я побить рекорд Руни? Я надеюсь на это. Никогда не знаешь, что случится. Всегда стараюсь забивать и отдавать голевые передачи. Есть шанс, что это может случиться. Я говорил об этом с Руни, и он хочет, чтобы я сделал это», — цитирует Рэшфорд The Overlap.

Рэшфорд выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Его действующий контракт рассчитан ло лета 2028 года.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.

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