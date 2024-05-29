Клопп не сдержал слез на прощальном мероприятии с фанатами «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не сдержал слез на встрече с болельщиками клуба по итогам работу немецкого специалиста с командой.

Во вторник, 28 мая, немец на «Ливерпуль Арене» растрогался, когда подводил итоги своей 9-летней работы в клубе. Он отметил, что переход в английскую команду был его лучшим решением в жизни, если не считать брак с его супругой Уллой, а болельщики в ответ стали скандировать имя тренера.

Клопп тренировал «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того, «Ливерпуль» дважды завоевывал Кубок английской лиги и становился победителем Кубка страны.